O total de pagamentos ascende agora a 3.807 milhões de euros, o que equivale a 17% da dotação, 18% do valor contratado e 23% do valor aprovado.

As empresas surgem em primeiro lugar, com 1.429 milhões de euros recebidos até quarta-feira. Destacam-se ainda as entidades públicas (881 milhões de euros) e as empresas públicas (445 milhões de euros).

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (282 milhões de euros), as escolas (274 milhões de euros), as instituições de ensino superior (169 milhões de euros) e as famílias (161 milhões de euros).

Com pagamentos abaixo de 100 milhões de euros estão as instituições da economia solidária e social (87 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (78 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações estão em 16.866 milhões de euros, o que corresponde a 76% da dotação e a 78% do valor contratado.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (5.631 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.663 milhões de euros), pelas empresas públicas (2.736 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (1.839 milhões de euros).

Depois surgem as instituições de ensino superior (661 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (420 milhões de euros), as escolas (386 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (331 milhões de euros) e as famílias (200 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 308.460 candidaturas, sendo que 204.487 foram analisadas e 163.217 aprovadas.

Dos 463 marcos e metas acordados com a União Europeia, Portugal já cumpriu 102, enquanto três permanecem em avaliação.

No dia 22 de setembro de 2023, a Comissão Europeia aprovou a revisão do PRR de Portugal, que ascende agora a 22.200 milhões de euros.

Esta alteração integra a dotação financeira do programa energético europeu RepowerEU (704 milhões de euros), bem como a que não foi utilizada da reserva de ajustamento ao ‘Brexit’ (81 milhões de euros).

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.