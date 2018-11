As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,21%, 0,34% e 0,22%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,29% e 0,75%.

Na quarta-feira Wall Street tinha terminado em alta ligeira, com o Dow Jones quase inalterado a cair para 24.464,69 pontos, depois de ter subido em 03 de outubro, para 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.

O Nasdaq fechou a subir 0,92% para 6.972,25 pontos, depois de ter avançado até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1413 dólares, contra 1,1406 dólares na quinta-feira e depois de ter descido para mínimos desde junho de 2017 no início da semana passada.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje em forte baixa, a cotar-se a 61,78 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 1,18% do que no encerramento da sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.