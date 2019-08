Bruxelas também incentiva mais investimentos em infraestruturas de transporte, defendendo que “os investimentos em portos marítimos, especialmente relacionados com a capacidade de movimentação de carga, e as ligações ferroviárias com Espanha, contribuiriam para o aumento da competitividade das empresas exportadoras”.

Para estimular a concorrência e o desenvolvimento das energias renováveis, a Comissão Europeia recomenda uma maior eficiência da utilização dos recursos, aconselhando designadamente “investimentos que visem melhorar a eficiência da utilização dos recursos e a conectividade energética da Península Ibérica”.

Por fim, lembra Moscovici, “a concretização de melhorias em vários aspetos do contexto empresarial seria também decisiva para o aumento da produtividade e do potencial de crescimento” e “as recomendações de 2019 dirigidas a Portugal salientam a necessidade de tomada de medidas para reduzir a carga administrativa, aumentar a eficiência do sistema judicial e reduzir as restrições regulamentares no âmbito dos serviços profissionais”.