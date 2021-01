Segundo informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, o banco destaca que, apesar da queda dos lucros, as receitas “core” do banco, as que resultam da sua atividade principal – rendimentos de juros, taxas líquidas e rendimentos de seguros – permaneceram praticamente estáveis, tendo diminuído apenas 0,1%, para 8.310 milhões.

No último trimestre de 2020, a atividade apenas bancária aumentou 2,8% em relação ao trimestre anterior e 1,7% em relação ao mesmo período de 2019.

No exercício de 2020, antes da sua fusão com o também espanhol Bankia, as receitas líquidas de juros do CaixaBank totalizaram 4,9 mil milhões, menos 1%.

O CaixaBank sublinha que, apesar da situação económica geral, em 2020 conseguiu melhorar as quotas de mercado em áreas como a poupança a longo prazo (23,3%), o crédito às empresas (16,5%) e a banca digital (34,4%).

O grupo bancário fechou 2020 com o maior volume de negócios da sua história: 659.332 milhões de euros, o que representa um crescimento de 7,8% em relação a 2019.

O crédito bruto aos clientes atingiu 243.924 milhões (+7,3%), graças sobretudo ao aumento do crédito às empresas e ao sector público, e os fundos dos clientes totalizaram 415.408 milhões (+8,1%).

Os ativos geridos pelo banco foram de 106.643 milhões de euros (+4,2%) e os ativos em fundos de investimento, carteiras e sicav (sociedades de investimento com capital variável) de 71.315 milhões (+4%).

O rácio de capital utilizado para medir a solvabilidade Common Equity Tier 1 (CET1) foi de 13,6%.

O rácio de crédito malparado do CaixaBank era de 3,3% no final do ano 2020, três décimos de ponto percentual inferior ao do ano anterior.

Em 2020, o banco aprovou um total de 388.641 pedidos de moratória dos seus clientes em Espanha, uma carteira de 11.097 milhões de euros, 5% do total da carteira de empréstimos do CaixaBank.

O banco informa que 98% das moratórias de crédito concedidas estavam em dia com os pagamentos no final de 2020 e que a grande maioria das moratórias de crédito ao consumidor expirou durante o último trimestre.