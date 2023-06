No total, as marcas chinesas representam ainda apenas 2,6% do mercado de carros elétricos em Portugal.

MG, Aiways e BYD são as três marcas chinesas de veículos elétricos presentes no mercado português, cujas vendas, em 2023, totalizam até aqui 352 unidades, segundo apurou o Público. Na análise comparativa dos preços realizada pelo jornal, as marcas chinesas têm valores 10% a 14% mais baixos, sendo que essa vantagem tem sido anulada em vários casos por descontos praticados pela concorrência. A MG é a marca com mais vendas registadas – 281 veículos – seguida da BYD com 41 e da Aiways, com 31. A SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation) é a "empresa mãe" da MG e o 7º maior fabricante de automóveis do mundo. A BYD foi fundada em 1995 e está presente em mais de 40 países. A Aiways é a marca mais recente, fundada em 2017 por Samuel Fu e Gary Gu, e tem uma fábrica em Shangrao com capacidade de produção de 300 mil veículos e o centro de vendas na Europa sediado em Munique.