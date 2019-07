De acordo com dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aqueles 5.499 casos evidenciam uma quebra de 20,5% (menos 1.414) perante junho do ano passado e uma diminuição de 1,2% (menos 66) face a maio deste ano.

O IEFP começou a divulgar informação estatísticas sobre os casais com ambos os elementos desempregados em novembro de 2010, altura em que havia registo de 2.862 destas situações.

Um ano depois o número de casos tinha mais do que duplicado, para 6.210, continuando a subir em 2012, ano que terminou com 11.987 casais nesta situação, o que refletiu um crescimento homólogo de 93%.

Em 2013, ano em que a taxa de desemprego atingiu valores historicamente elevados, o universo destes casais atingiu um 'pico' de 13.315 em março sendo este o registo mais elevado da série disponível.

Em abril 2017, estas situações voltaram a situar-se abaixo da dezena de milhares, tendo-se observado uma quebra praticamente constante de então em diante.

Os dados do primeiro semestre deste ano indicam reduções sucessivas tanto em termos homólogos como em relação ao mês anterior.