Estes dados constam da informação divulgada na terça-feira pelo Banco de Portugal, que indica as perdas (efetivas e potenciais) causadas pelos grandes devedores nos bancos que beneficiaram de ajudas públicas (sem referir nomes, identificando-os por códigos) nos últimos 12 anos, cumprindo uma lei do parlamento de fevereiro deste ano.

Em causa estão Caixa Geral de Depósitos, BES/Novo Banco, Banif, BPN, BCP, BPI e BPP.

Na CGD são divulgados dados para seis operações de recapitalização, entre 2007 e 2017.

Tanto em 2007 como em 2008, o banco público não apresentava perdas com grandes devedores, mas tal muda de figura com o passar dos anos. São três milhões de euros (ME) de perdas efetivas registados em 2009, 95 ME em 2010, 158 ME em 2012 e 1.334 ME em 2017, aquando da última recapitalização (incluindo 2,5 mil ME de injeção direta do Estado).

Também as imparidades (perdas potenciais) têm uma tendência crescente no banco público, de 97 ME em 2009, 191 ME em 2012 e 1.242 ME em 2017.

Além das perdas com grandes devedores, o banco público teve também elevadas perdas com participações em instrumentos de capital: em 2007, 428 ME de perdas e 129 ME de imparidades; em 2008, 568 ME de perdas e 463 ME de imparidades; e em 2009, 650 ME de perdas e 392 ME de imparidades.

Já em 2010 foram registados 546 ME de perdas e 300 ME de imparidades, em 2012 esse valor foi de 609 ME de perdas e 736 ME de imparidades e, por fim, em 2017 o montante foi de 430 ME de perdas e 576 ME de imparidades.