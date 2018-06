O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou hoje a criação, na União Económica e Monetária (UEM), de um mecanismo contra os choques assimétricos, lembrando a crise que afetou nomeadamente Portugal.

Na ‘Cimeira do Euro’, que encerrou hoje os trabalhos dos líderes dos 27 Estados-membros (sem Reino Unido), “chegou-se a acordo sobre a criação de um mecanismo contra os choques assimétricos”, disse Juncker, em conferência de imprensa no final dos trabalhos.

“Os choques assimétricos podem chegar a qualquer instante, lembremo-nos de Espanha, país admirado pelo seu desempenho económico, Portugal, país admirado pelo seu desempenho económico e a Irlanda, o ‘tigre celta’ admirado pelo seu desempenho económico, foram particularmente tocados pela crise económica e financeira”, salientou Juncker.

O chefe do executivo comunitário lembrou que uma crise pode acontecer a qualquer instante, havendo que prevenir os seus efeitos nas economias nacionais.

A ‘Cimeira do Euro’ chegou hoje a acordo, a nível da reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade, para a atribuição ao fundo de resgate permanente da zona euro, com poderes reforçados, um novo instrumento para financiar o Fundo Único de Resolução bancária, o chamado ‘backstop’, considerado uma “rede de segurança” e instrumento de último recurso num cenário de crise sistémica.