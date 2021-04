"A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto de Cláudio André, que atua através do website e da página de Instagram não estar autorizado nem registado junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários", lê-se no comunicado publicado pelo regulador.

De acordo com a CMVM, "a referida pessoa não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

O visado em causa, Cláudio André, criou a sua presença online ao prometer auxiliar jovens investidores a investir no mercado cambial. Conhecido pela sigla Forex, ou FX (do inglês Foreign Exchange), este é o mercado no qual se transacionam divisas mundiais, e quando as empresas querem trocar grandes quantidades de uma moeda por outra normalmente fazem-no através de um comerciante da Forex.

Entre os maiores clientes destes comerciantes da Forex contam-se gestores de ativos, fundos de pensões, os fundos com cobertura de risco (‘hedge funds’), grandes empresas e outros bancos, aponta o executivo comunitário.

No seu website, o auto intitulado "empreendedor digital" oferece planos mensais de apoio que incluem cursos e consultores de conta, com mensalidades que vão de um plano gratuito aos 199 euros.

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com Cláudio André "poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt", termina o comunicado.