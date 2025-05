Entre os documentos encontram-se raríssimos exemplares assinados de trabalhos académicos — que poderão atingir um valor total de até 150 mil libras esterlinas (cerca de 175 mil euros) divididos por 13 lotes, num leilão marcado para 17 de junho, conta o The Guardian.

Entre os destaques desta colecção está uma cópia pessoal e assinada da dissertação de doutoramento de Turing, intitulada Systems of Logic Based on Ordinals, datada de 1938. Este documento encontra-se avaliado entre 40 mil e 60 mil libras.

Outro dos textos fundamentais presentes no conjunto é On Computable Numbers, de 1936, onde Turing apresenta a sua célebre "máquina universal", conceito que viria a constituir a base da computação moderna. Esta obra, muitas vezes descrita como o primeiro manual de programação da era digital, partilha a mesma estimativa de valor.

Os documentos em causa são versões offprint, impressões em número muito reduzido que Alan Turing distribuía entre colegas académicos. Trata-se, por isso, de peças de enorme raridade, quase nunca vistas no mercado.

A história do resgate dos documentos envolve um conjunto de coincidências notáveis. Após a morte de Turing, a sua mãe, Ethel, entregou os papéis ao amigo e também matemático Norman Routledge, que os guardou no sótão da sua casa, em Bermondsey, Londres. Quando Routledge morreu, em 2013, a irmã encontrou os documentos durante uma limpeza, mas acabou por os guardar no próprio sótão. Só anos mais tarde, quando se mudou para um lar, é que as filhas, ao esvaziar a casa, os descobriram — sem se darem conta da sua importância, já que ponderaram destruí-los juntamente com outros papéis. Foi apenas numa reunião de família, no final do ano passado, que um parente sugeriu procurar um especialista.