O indicador que mede a confiança dos consumidores manteve-se inalterado na zona euro em julho, face ao mês anterior, registando uma subida no conjunto da União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pela Comissão Europeia.

De acordo com os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, em julho o indicador manteve-se inalterado nos -0,6 pontos no espaço da moeda única, mas aumentou 0,6 pontos no conjunto da União, para os -0,7 pontos, em comparação com junho.