O belga Debast, com a ajuda de um desvio em Castillo, aos 68 minutos, apontou o tento dos ‘leões’, que colocaram um ponto final numa série de cinco jogos sem vencer em todas as provas. Aos 88, três centímetros ‘invalidaram’ o empate de Ruben Fernandes.

Nas meias-finais, o Sporting vai medir forças com o Rio Ave, com primeira mão em Alvalade e segunda em Vila do Conde, em encontros previstos para abril.