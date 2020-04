A campanha de entrega da declaração do IRS relativa aos rendimentos obtidos em 2019 começou no dia 01 de abril e de acordo com as estatísticas disponibilizadas no Portal das Finanças até à 01:00 de hoje foram submetidas 1.088 mil declarações.

A maior parte destas declarações (mais de 910 mil) correspondem a pessoas que no ano passado tiveram apenas rendimentos de trabalho e/ou de pensões e que estão entre as que podem estar abrangidas pelo IRS automático.

Já o número de declarações submetidas por pessoas com outras tipologias de rendimentos superou as 178 mil nestes primeiros cinco dias do prazo de entrega.

A este total há, contudo, que descontar as cerca de 48 mil entregas que se tinham verificado antes do início da campanha deste ano do IRS e que correspondem, entre outras situações, a declarações relativas a anos anteriores (de substituição ou que não foram entregues na data devida).

O número de declarações já entregue corresponde a quase um quinto do total das declarações submetidas no Portal das Finanças ao longo do ano passado e sinaliza a rapidez com que os contribuintes estão a cumprir esta obrigação declarativa, na expectativa de acelerar a chegada do cheque do reembolso.