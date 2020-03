"Anulámos as nossas previsões para 2020 devido à volatilidade da situação. Ao mesmo tempo, assumimos o compromisso de garantir a liquidez da empresa em qualquer momento, graças a uma política prudente. Estou convencido que a Airbus e o conjunto do setor aeronaútico e espacial vão ultrapassar este período crítico", acrescentou Faury.

A assembleia-geral da empresa vai decorrer em 16 de maio, em Amesterdão e a Airbus pediu aos acionistas para não estarem fisicamente presentes.

A empresa pensa poder continuar a assegurar as suas atividades, mesmo "em caso de crise prolongada", através da manutenção "da produção, com uma gestão do caderno de encomendas, apoio aos clientes e com uma garantia da flexibilidade financeira das operações", indicou.

No domingo, a Airbus disse prever o reinício parcial da produção em França e na Espanha, na sequência de quatro dias de controlos de saúde e de segurança relacionados com a propagação do coronavírus.

Em 2019, o grupo, que emprega cerca de 135 mil pessoas em todo o mundo, divulgou um volume de negócios de 70 mil milhões de euros.