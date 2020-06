“O apoio adicional a estas famílias irá assim garantir que estas podem permanecer na sua habitação, evitando novas situações de precariedade habitacional”, assinala o mesmo documento.

A pandemia covi-19 levou o Governo a aprovar um conjunto de medidas excecionais e temporárias dirigidas ao arrendamento, para vigorar durante o estado de emergência e no mês subsequente.

Entre elas está a possibilidade de inquilinos e senhorios com quebra de rendimentos recorrerem a empréstimos, sem juros e com início de reembolso em janeiro de 2021, sem prejuízo da garantia de um período de carência mínimo de seis meses por parte do IHRU.

Em maio, o parlamento aprovou uma proposta do Governo que prolonga até setembro estes empréstimos concedidos pelo IHRU, por haver a perceção de muitas famílias necessitarem de mais tempo até alcançarem estabilidade financeira e recuperarem os rendimentos perdidos.

Segundo dados enviados à Lusa no início deste mês pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, o IHRU já recebeu 1.772 pedidos de empréstimos para apoio no arrendamento no valor de 3,48 milhões de euros.