“O Millennium bcp vai eliminar a comissão mínima aplicada nas transações realizadas nos TPA (Terminais de Pagamento Automático) através da Rede Multibanco. Esta medida incentivará os comerciantes a aceitarem mais transações multibanco, nomeadamente de baixos montantes, reduzindo assim o manuseamento de moeda física”, informou a entidade bancária, em comunicado.

O banco diz ainda que vai suspender a cobrança da mensalidade do TPA para comerciantes que encerrem a atividade por dificuldades temporárias, bem como a cobrança da taxa de taxa de serviço ao comerciante por aceitação de pagamentos por MBWay, “por forma a permitir o pagamento com a simples utilização do telemóvel do cliente e para procurar evitar o manuseamento de moeda física”.

Estas medidas, esclarece, vão ser lançadas “nos próximos dias” e aplicadas por um período de três meses, até 30 de junho.

