“É necessário haver regras claras de funcionamento e que se mantenham as condições de segurança para a saúde pública. O principal objetivo passa por dar estes passos lentamente para não corrermos o risco de ter surpresas desagradáveis que nos farão andar para trás”, adiantou a presidente da UACS, Lurdes Fonseca, citada numa nota hoje divulgada.

A UACS participou hoje numa reunião com o primeiro-ministro, em que estiveram também presentes a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e as associações de comerciantes de Viseu e Fafe, tendo António Costa adiantado que o Conselho de Ministros anuncia no próximo dia 30 quais os setores comerciais que retomam a atividade com normas de segurança em 04 e 18 de maio e 01 de junho.

Nesta retoma da ‘normalidade’ a presidente da UACS manifesta-se disponível para esclarecer e informar todos os empresários do setor sobre as regras de contenção obrigatórias que venham a ser delineada, assinalando que, perante esta nova realidade, “será essencial criar novos hábitos de consumo no comércio”.

A avaliação e decisões que serão tomadas pelo Governo no dia 30 de abril terão por base o estado epidemiológico do país que será analisado dois dias antes, em 28 de abril, numa reunião no Infarmed, prometendo a UACS que fará chegar a todos os associados e empresários do setor informação a esclarecer todas as questões, assim que forem conhecidos os moldes da reabertura de algumas empresas.

Lurdes Fonseca adianta ainda que o comércio com uma dimensão mais pequena será o primeiro a abrir portas, em 04 de maio, procurando-se desta forma evitar grandes deslocações e aglomerações.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro adiantou que "todos os setores de atividade estão a definir normas de segurança, que terão de ser validadas pela Direção Geral da Saúde”.

“Essas normas têm de estar todas em condições de ser aplicadas quando, no dia 30 de abril, o Conselho de Ministros anunciar qual é o calendário de libertação das normas de confinamento", acrescentou.

De acordo com António Costa, "as normas de libertação de confinamento entrarão em vigor de 15 em 15 dias, as primeiras em 04 de maio, as segundas em 18 de maio e outras em 01 de junho", embora não incluam ainda todos os setores de atividade.

"Portanto, em 30 de abril, após o Conselho de Ministros, anunciaremos as atividades que a 04, a 18 ou a 1 de junho poderão retomar – e sempre com restrições em lotação e em matéria proteção de equipamento individual, seja para quem está a atender, seja em alguns casos para os clientes", frisou.

António Costa referiu que o objetivo do executivo, com este calendário faseado de reabertura, "é medir em cada 15 dias os impactos da medida anterior, vendo se é possível ou não dar mais um passo" em termos de levantamento de restrições.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.