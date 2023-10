No mês em análise, no segmento do crédito automóvel o montante contratado foi de 255 milhões de euros, um valor que representa mais 1,7% do que em julho e mais 5,4% do que em agosto de 2022.

Já o montante de novos créditos pessoais aumentou face a julho e desceu face a agosto de 2022. O crédito pessoal ‘sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades’ foi de 274 milhões de euros (mais 6,9% face a julho e menos 11,3% do que em agosto de 2022).

Por seu lado, o crédito pessoal para ‘educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamento’ foi de 12,3 milhões de euros (mais 3,1% face a julho e menos 7,3% face a agosto de 2022).

Por fim, em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto foram emprestados 107 milhões de euros, mais 6% face a julho e praticamente estável (-0,5%) face a agosto de 2022.

Do total de novos contratos de crédito em julho, 5,5% (5,4% em julho) foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).