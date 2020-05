De acordo com uma análise feita pela empresa de informação comercial, financeira e de risco de empresas, as novas constituições baixaram de 3.995 em abril de 2019 para 1.024 no mesmo mês deste ano, traduzindo-se numa diminuição de 74,4%.

Já o primeiro quadrimestre deste ano fecha com uma descida de 34,6% de novas constituições, face ao período homólogo, com um total de 13.084 novas empresas, menos 6.927 do que em 2019.

Por regiões, Lisboa lidera com 4.281 novas empresas, um decréscimo de 32,4% face ao mesmo período do ano passado, o Porto regista 2.402 novas empresas e uma diminuição de 34,4%, e na terceira posição está Braga, com 973 novas empresas e uma redução homóloga de 35,7%.

Em termos percentuais, os decréscimos mais acentuados pertencem aos distritos de Aveiro (60,4%), Leiria (43,3%), Évora (42,7%) e Bragança (42%).

Até ao final do mês de abril, apenas o setor da eletricidade, gás e água apresentava um aumento, de 6,9%, com 77 novas empresas.