“A economia portuguesa continua a mostrar resiliência e crescimento, fator que a tem destacado das suas congéneres europeias”, nota à Lusa Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, apontando que “Portugal tem conseguido reduzir o nível de endividamento” e “o custo de refinanciamento da dívida tem vindo a baixar, fator que deve ainda pesar menos” se se vier “a ter nova redução de taxas de juro no final do ano”.

Neste enquadramento, o analista diz esperar que a DBRS suba o ‘rating’ de Portugal, bem como o ‘outlook’ (perspetiva), que atualmente é estável, para positivo.

Numa nota de análise do mês de julho, Paula Carvalho, economista-chefe do gabinete de estudos do grupo BPI, também destaca que “as principais notícias no domínio da macroeconomia relativas a Portugal têm sido favoráveis”.

“Diríamos mesmo que a tendência futura, se tudo o resto não sofrer grandes alterações (importante premissa, dado o contexto político mundial muito complexo que vivemos), será para melhorar, como se pode aferir pelo sentido das revisões de cenários de várias instituições, apreciação de agências de ‘rating’, retirada de Portugal dos designados MIP (Macroeconomic Imbalance Procedure, na sua sigla em inglês) e também pela análise de vários indicadores”, salienta.

Por outro lado, Vitor Madeira, analista da Xtb, sinaliza à Lusa que “segundo toda a informação disponível parece que o panorama macroeconómico está semelhante, sendo que o mais provável será a manutenção do mesmo ‘rating'”.

O responsável destaca que “as quedas nos rendimentos (‘yields’) das obrigações a 10 anos pagas pelo Estado têm demonstrado um sentimento otimista em relação ao risco”, mas que “não devemos esquecer que a expectativa de mais cortes na taxa de juro pelo Banco Central Europeu tem ajudado”.

Ricardo Amaro, analista da Oxford Economics, destaca à Lusa que “na última avaliação a DBRS manteve uma perspetiva estável”, pelo que não espera uma subida de ‘rating’.

O analista aponta também que “a DBRS já classifica Portugal um nível mais alto que as outras agências, reforçando a ideia de que no máximo esta semana teremos uma subida das perspetivas (outlook), que sinalizaria uma provável subida do ‘rating’ em reuniões futuras”.

Em janeiro, a DBRS confirmou o ‘rating’ de Portugal em ‘A’, mantendo ainda a perspetiva ‘estável’.

A DBRS é a primeira agência de notação financeira a pronunciar-se no segundo semestre do ano. Segue-se a S&P, em 30 de agosto, a Fitch a 20 de setembro e a Moody’s em 15 de novembro, fechando as avaliações em 2024.

O ‘rating’ é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.