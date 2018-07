A taxa de desemprego espanhola no final do segundo trimestre de 2018 foi de 15,28%, o que representa uma diminuição de 1,46 pontos percentuais durante o período, havendo agora menos 306.000 pessoas sem trabalho num total de 3.490.100.

Segundo o Inquérito à População Ativa publicado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, o número de pessoas com trabalho subiu 469.900 no segundo trimestre do ano, o que significa um aumento “histórico” que leva o número de pessoas ocupadas para 19,3 milhões, o número mais elevado desde finais de 2008.

Como o número de pessoas ocupadas aumentou mais do que diminuíram os desempregados, a população ativa (pessoas que trabalham ou procuram emprego) cresceu em 163.900, para 22.834.200, com a taxa de atividade a alcançar os 58,8%.