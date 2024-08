Segundo um comunicado citado pela agência Efe, The Walt Disney Company teve uma faturação acumulada de 68.787 milhões de dólares entre outubro e julho, 2% acima do registado nesse período do exercício anterior.

No terceiro trimestre, a empresa obteve um lucro de 2.621 milhões de dólares, quando tinha registado um período de 460 milhões de dólares nos mesmos três meses de 2023.

A faturação atingiu 23.155 milhões de dólares (mais 4%) e o lucro por ação atingiu 1,43 dólares no trimestre, em comparação com um prejuízo de 0,25 dólares por ação no período homólogo.

Neste último trimestre, o grupo beneficiou sobretudo do bom desempenho dos seus serviços de ‘streaming’.