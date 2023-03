Segundo os resultados reportados na primeira notificação do Procedimento dos Défices Excessivos e divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), o peso da dívida pública no PIB reduziu-se 11,5 pontos percentuais em 2022, face a 2021, situando-se em 113,9%.

No passado dia 28 de fevereiro, durante uma audição regimental na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento, o ministro das Finanças tinha anunciado que, em 2022, o peso da dívida pública caiu para 113,8% do PIB.