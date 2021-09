No reporte anterior, em março, o INE tinha previsto que o rácio da dívida pública iria ficar em 133,6% do PIB em 2020.

De acordo com a segunda notificação relativa ao PDE, a previsão para a dívida pública em 2020 é agora de 135,2% do PIB, o que corresponde a 10.649 milhões de euros de endividamento.

Já a previsão do Ministério das Finanças para 2021, que integra este reporte do INE para o Eurostat, mantém-se em 128% do PIB, tal como previsto em abril no Programa de Estabilidade.

De acordo com o Programa de Estabilidade, a dívida pública portuguesa só voltará a baixar ao nível com que iniciou a crise da pandemia de covid-19 em 2024.

Segundo a apresentação feita em abril pelo ministro João Leão, a dívida pública deverá ficar nos 128% do PIB este ano, baixando para 123% em 2022 e para 121% em 2023.

Apenas em 2024 volta aos níveis pré-crise (fechou 2019 nos 117,6% do PIB), já que o Governo projeta que fique nos 117% nesse ano e baixe para 114% em 2025.