Trump, que horas antes havia aprovado aumentos de tarifas de até 25% contra importações mexicanas, canadianas e chinesas, mencionou o Brasil, China, Índia, México, Canadá e União Europeia num discurso perante o Congresso norte-americano.

“Outros países usaram tarifas contra nós por décadas e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra outros países”, disse Trump aos legisladores no primeiro discurso do segundo mandato perante as duas câmaras do Congresso.

“Isso está a acontecer com amigos e inimigos. O sistema não é justo com os Estados Unidos”, acusou Trump, reiterando que em 02 de abril ”tarifas recíprocas” serão colocadas em prática contra setores e países que taxam produtos norte-americanos em termos tarifários e não tarifários e outros tipos de barreiras.

“Fomos enganados por quase todos os países do planeta durante décadas e não vamos deixar que isso aconteça novamente”, insistiu Trump, que na terça-feira colocou em vigor tarifas contra o México e o Canadá por supostamente não fazerem o suficiente para combater o tráfico de fentanil e a imigração ilegal.

“O México quer agradar-nos”, disse Trump em relação à extradição para os Estados Unidos de 29 narcotraficantes.

“Mas precisamos que o México e o Canadá façam muito mais do que estão a fazer. Eles precisam de impedir que o fentanil e as drogas entrem no nosso país”, acrescentou.

Além disso, Trump comprometeu-se a impor uma taxa adicional de 10% à China – já tinha anunciado 10% anteriormente – com o argumento de que o país não fez esforços suficientes para combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos.

Donald Trump garantiu que a sua política protecionista também protegeria os agricultores norte-americanos e que imporia tarifas sobre produtos agrícolas a partir de 02 de abril, embora tenha reconhecido que “pode haver um curto período de ajuste”.

O Presidente norte-americano mencionou tarifas sobre matérias-primas que considera estratégicas, como alumínio, cobre, madeira e aço.

Trump iniciou uma guerra comercial com três principais parceiros comerciais que ameaça a sobrevivência do acordo de livre comércio e, de acordo com economistas, pode levar os Estados Unidos a uma inflação ainda mais elevada e a uma possível desaceleração económica.