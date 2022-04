O dono da Tesla e da SpaceX e a rede social divulgaram oficialmente um negócio que ronda os 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros), estando as negociações das ações da rede social suspensas.

A bolsa de Nova Iorque e o índice tecnológico Nasdaq suspenderam hoje a cotação do Twitter em bolsa, estando à espera de "notícias", numa altura em que o título se valorizava à volta dos 5,5%.

Elon Musk ofereceu inicialmente 43 mil milhões de dólares pela empresa este mês, dizendo depois de que dispunha de 46,5 mil milhões de dólares para financiar a operação de compra.

O homem mais rico do mundo já era o acionista maioritário da rede social — com 9,2% mas, por decisão própria, sem lugar no conselho de administração.