Assim, a companhia aérea e a estrutura sindical “assinaram esta tarde o documento que define a renovação do Acordo de Empresa — definido pela primeira vez em 2016 – que estabelece as condições para os tripulantes de cabine da companhia, em Portugal, até 31 de janeiro de 2027, nas instalações da DGERT – Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho”.

Através do acordo, “a easyJet reafirma a continuidade de garantia de que emprega todos os membros da sua tripulação com contratos locais, em total conformidade com as leis nacionais e reconhecidos pelos seus sindicatos”.

A transportadora destacou que “todos os salários, termos e condições da tripulação são acordados através de Acordos de Empresa, em parceria com o sindicato que os representa”.

“Estamos extremamente satisfeitos por termos chegado a um acordo com o SNPVAC relativamente ao Acordo de Empresa, acautelando o melhor interesse da nossa tripulação e das operações portuguesas, o que irá assegurar manutenção do crescimento da easyJet em Portugal de uma forma sustentada”, disse José Lopes, ‘country manager’ da easyJet para Portugal, citado na mesma nota.

“A easyJet leva muito a sério as suas responsabilidades como empregador e estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo em que as partes envolvidas se esforçaram por garantir um ambiente de trabalho justo, equitativo e produtivo, tendo em conta os interesses e preocupações dos trabalhadores da easyJet e os objetivos da companhia aérea”, rematou.

Também o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, sublinhou que “foram 10 meses de negociações, marcadas por elevada complexidade”, acompanhadas de perto pela tutela.

“Agora, em resultado da mediação destes serviços no processo de conciliação, culminámos na assinatura deste importante Acordo de Empresa, bem visível no expressivo número de 441 tripulantes de cabine abrangidos”, salientou, igualmente citado no comunicado.

A transportadora opera em Portugal há 25 anos e tem atualmente 32 aviões, 19 deles baseados em Portugal nas suas bases do Porto, Lisboa e Faro, e emprega perto de 850 pessoas.