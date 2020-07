Já no que se refere ao crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB), a Católica mantém o cenário anunciado em março de uma queda de 10% em 2020, sublinhando que o valor de 7% indicado no Orçamento do Estado Suplementar parece otimista.

“Esta projeção resultou da construção de cenários que permitem antever quedas do PIB entre 5% e 17% este ano, pelo que o valor de 7% indicado no Orçamento do Estado Suplementar de 2020 parece otimista já que pressupõe um segundo semestre do ano bastante favorável”, explicou o NECEP, acrescentando que o cenário central é compatível com uma taxa de desemprego de 9% no conjunto do ano.

O NECEP mantém também a perspetiva de que a economia portuguesa deverá recuar de “forma mais ou menos intensa” em comparação com a zona euro este ano, estimando que o PIB da zona euro contraia 8,3%, com cenários compreendidos entre — 11,5% e — 4%.

Já para 2021 e 2022, embora a visibilidade seja “ainda diminuta”, a economia deverá continuar inferior ao nível do PIB de 2019 no próximo ano, “com um hiato próximo dos 8% no cenário central e uma perda próxima dos 5% dois anos após o surgimento do surto pandémico”.

Porém, uma completa recuperação em 2021 face a 2019 “é possível num cenário otimista, bem como no horizonte de 2022 (+2,5%).

