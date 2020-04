Em comunicado, a EDP Distribuição esclareceu que a conclusão da construção da infraestrutura elétrica, com 20 MVA de potência, está prevista para o final deste ano e vai abastecer cerca de 4.000 habitações e 40 empresas da zona industrial do Fulão, dotada dos mais modernos equipamentos e sistemas de proteção, comando e controlo.

A zona industrial do Fulão, situada naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, “resultou de um investimento privado, com capital galego, com quem a Câmara estabeleceu, em 2016, um protocolo de cooperação para poder dar resposta às solicitações dos investidores”, sobretudo da vizinha Galiza, já que os dois polos empresariais criados pela autarquia na freguesia de Campos estão lotados.

O protocolo celebrado em 2016 entre a autarquia e a empresa proprietária do parque empresarial do Fulão, com cerca de 40 hectares, determina que o município possa ser intermediário na venda dos lotes disponíveis e que a construções Gradin, de Vigo, na Galiza, garanta a disponibilização dos terrenos e concretize as possíveis transações com a maior celeridade possível.

Segundo explicou hoje a EDP Distribuição, a “nova infraestrutura vem juntar-se à subestação de France, incorporada na Central de France, no concelho de Vila Nova de Cerveira, reforçando, assim, a aposta da empresa na zona e permitindo o reforço da qualidade de serviço no abastecimento de energia elétrica”.