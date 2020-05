Dados avançados hoje à Lusa pela empresa “unicórnio” (‘start-up’ tecnológica avaliada em mais de mil milhões de dólares), revelam que houve uma redução de cerca de 30% no número de transações realizadas durante o mês de março passado, quando comparado com o mês anterior, nas principais grandes superfícies do país, mas que o volume dos gastos foi “35% superior a fevereiro”.

“A mudança nos hábitos de consumo de bens alimentares foi uma das mais significativas neste período. O isolamento profilático e as regras do confinamento ditaram que os portugueses fizessem menos vezes as suas compras, mas gastassem mais”, explicou fonte oficial da ‘fintech’ (acrónimo inglês para tecnologia financeira), criada em 2015 por Nikolay Storonsky, ex-funcionário do Credit Suisse (2008-2013) e da Lehman Brothers (2006-2008), e Vlad Yatsenko (ex-funcionário no Deutsche Bank e UBS Investment Bank).

A Revolut, que adiou a inauguração oficial da segunda maior unidade da Europa numa antiga fábrica de Matosinhos, no distrito do Porto, para o último quadrimestre de 2020, destacou ainda que houve “um pico assinalável do consumo dos portugueses na semana que antecedeu a oficialização do estado de emergência”, registando-se “um incremento de 44% no volume gasto em compras de supermercado em Portugal, face à semana anterior, entre 10 e 18 de março”.