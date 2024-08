Na sessão de hoje em Wall Street, os títulos de classe A da Berkshire Hathaway subiram mais de 1% e atingiram um máximo histórico de 699.699 dólares por ação.

Este desempenho, segundo a agência EFE, permite colocar o grupo detido por Buffet no grupo restrito de empresas com uma capitalização bolsista superior a um bilião.

Apenas sete empresas do setor tecnológico — Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla (apesar de esta última já não estar nesse patamar) — e a petrolífera saudita Aramco conseguiram alcançar esse feito.

Pelas 19:15 de Lisboa, os títulos da empresa subiam 0,53%, para 695.000 dólares.

O bom desempenho de hoje na praça norte-americana surge após a Berkshire Hathaway ter divulgado lucros com a venda de ações do Bank of America.

A mais recente venda de ações do banco gerou à empresa quase mil milhões de dólares, além dos 5,4 mil milhões de dólares já angariados em vendas anteriores este mês.