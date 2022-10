A nova ronda de financiamento de 70 milhões de dólares é a segunda de 2022 (a Liquid Death já totaliza 195 milhões em investimento) e foi liderada pelo fundo Science Ventures e curiosamente por dois nomes conhecidos da indústria musical: a Live Nation, a maior empresa de organização de eventos do mundo, e a banda Swedish House Mafia, autora de hits como “Don’t You Worry Child” e “Hey Brother”.

A Liquid Death pode ser encontrada em várias lojas espalhadas pelos EUA, na sua loja online e em várias bancas de concertos. Aliás, a componente de eventos foi precisamente um dos elementos vencedores da estratégia da marca, que levou a que muito mais pessoas se sentissem mais confortáveis em beber água e a não escolher outro tipo de bebida mais social. Para isto, também contribuiu a aposta da empresa californiana em produtos de água com sabor igualmente radicais como o Mango Chainsaw (manga) ou Berry It Alive (framboesa).

Para uma empresa que odeia marketing, é uma jogada de marketing genial, não é? Nos últimos três anos, além da forte mensagem ambiental, a Liquid Death foi fazendo uma série de outras jogadas, desde parcerias com celebridades a criar uma série de categorias de merchandise, que não só fortaleceram a relação da marca com os seus fãs, como a tornaram numa autêntica rockstar.

E tudo começou pelo branding. Por norma, estamos habituados a beber água em garrafas de plástico transparentes que, na maior parte dos casos, não têm nada que as destaque seja pelo seu nome, seja pelo design pouco memorável. Foi isto Mike Cessario, CEO da Liquid Death, decidiu mudar, pegando precisamente no livro de estratégias de bebidas mais populares. Além do nome radical (morte líquida, em português) que facilmente fica na memória, a embalagem da Liquid Death pode facilmente ser confundida com qualquer bebida energética ou cerveja.

É esta a breve apresentação que a Liquid Death dispõe no seu site, para quem quiser saber mais sobre a empresa. Criada em 2019, na Califórnia, o propósito da marca era bastante simples: hoje em dia, se beber água é muito menos cool do que beber uma cerveja ou uma bebida energética, como é que podemos mudar isso?

“Somos apenas uma empresa de água engraçada, que odeia marketing corporativo como tu. A nossa missão maléfica é fazer as pessoas rir e fazer com que cada uma delas beba água mais regularmente, ao mesmo tempo que reduzimos a poluição de plástico”.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt