Nos dias 9 e 10 de março realiza-se o evento E-commerce Connect, em Torres Vedras, no Dolce Campo Real Hotel & Golf Resort. Nesta quinta edição do evento dedicado ao comércio digital, privilegia-se a partilha de experiências, através de palestras, da exposição de casos de estudo, debates e reuniões bilaterais entre empresários, empreendedores e especialistas da área.

Desde 2018 que este evento anual tem vindo a possibilitar o contacto entre profissionais do setor, com o objetivo de criar um espaço fértil para a criação e apresentação de soluções que visam o crescimento de empresas.

Segundo Vasco Borges Moreira, co-fundador do E-commerce Connect, este encontro deve funcionar como um “catalisador de crescimento” para o mercado do comércio digital em Portugal. Neste sentido, a organização destaca a presença de empresários e especialistas nacionais e internacionais.

Entre as novidades desta edição, refere Vasco Borges Moreira, está uma sessão “composta apenas por diretores de e-commerce”, privilegiando o contacto apenas entre representantes e líderes de empresas desta indústria.

Para o co-fundador do evento, um dos elementos distintivos do E-commerce Connect é também a possibilidade de "fazer reuniões de um para um". “Procuramos ter diretores e responsáveis de e-commerce com poder de decisão disponíveis para conhecer soluções em reuniões de um para um, num ambiente profissional, mas também informal”. Assim, frente-a-frente, empreendedores e empresários partilham visões e potenciais soluções em tempo recorde.

Durante dois dias completos, este evento procurará "abarcar todas as áreas fundamentais para o sucesso do e-commerce” nas empresas, diz Vasco.

Segundo os organizadores, o evento conta receber cerca de 300 participantes, 120 marcas e serão apresentadas pelo menos 38 soluções.

Veja a agenda em detalhe aqui.

No primeiro dia falar-se-á de Inteligência Artificial aplicada ao e-commerce, dos desafios jurídicos que o setor enfrenta, sobre estratégias para aumentar a conversão, integrar o feedback dos clientes nas soluções de comércio digital adotadas e até como reagir quando um pagamento corre mal. No segundo dia, destaque para os casos de estudo da HiPay, DHL ou da Klarna.

Paralelamente, o evento prevê momentos de convívio e lazer, desde jantar e after party com DJ no primeiro dia, a aulas de ioga e meditação no segundo. Os participantes terão ainda acesso livre à piscina, ginásio e podem praticar golfe.

Loïc Mocellin, Vice-Presidente de vendas da Content Square, vê no E-commerce Connect “um lugar onde podemos fazer bons contactos”. Já Sara Ribeiro, Brand & e-commerce Manager da Sport Zone, destaca o E-commerce Connect como “um dos eventos mais dinâmicos e interativos” em que participou nos últimos anos. Luís Paulo, Digital Marketing Manager da Decathlon, valoriza o facto de se conseguir, apenas dois dias, “juntar no mesmo espaço, com o mesmo intuito”, várias empresas. Acrescenta ainda que desta forma a iniciativa “acaba por potenciar novos negócios, perspetivas e abordagens”.