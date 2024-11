Rua Mouzinho da Silveira, no Porto, 31 de maio 2023. Os moradores de bairros no Porto que ficaram com as casas inundadas e em risco nas enxurradas de janeiro continuam a aguardar soluções de segurança e os lojistas desesperam pelos apoios governamentais para fazer face aos prejuízos. (ACOMPANHA TEXTO DE 06-06-2023) ESTELA SILVA/LUSA

© 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.