"Pela primeira vez, criámos um orçamento operacional que ajudará os países da zona euro a convergirem e a tornarem-se mais competitivos. É um avanço", disse Bruno Le Maire, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Pela primeira vez, começaremos a pensar o futuro como um bloco coerente e a coordenar as nossas políticas económicas", acrescentou o ministro das Finanças francês.

O porta-voz do presidente do Eurogrupo saudou o acordo alcançado pelos ministros durante a noite, numa publicação na rede social Twitter. "A reunião do Eurogrupo terminou às 04:30 da manhã com um acordo", escreveu o porta-voz de Mário Centeno.

Os detalhes do acordo vão ser conhecidos em conferência de imprensa, às 08:15 (07:15 em Lisboa).