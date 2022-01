As exportações de bens aumentaram 12,7% e as importações subiram 26,5% no quarto trimestre de 2021 face ao mesmo período de 2020, aponta a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens hoje divulgada pelo INE.

Comparando com o quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia, registaram-se acréscimos de 9,2% nas exportações e de 14,5% nas importações, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE). No terceiro trimestre de 2021, as taxas de variação homóloga das exportações e das importações foram de +12,0% e de +20,3%, respetivamente.