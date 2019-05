“Há cinco mil milhões de faturas emitidas por ano em Portugal, são 15 milhões de faturas por dia. No retalho são quatro mil milhões de faturas anuais, dez milhões de faturas por dia. Isto são milhões de euros em custos administrativos, consumíveis, papel, tinta, e depois ainda para preservar, guardar e arquivar todo este material. São muitos milhões de euros de poupança para a economia nacional que, seguramente, serão utilizados noutras funções”, afirmou Mário Centeno em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e a Sonae MC para abordar a digitalização no retalho.

Adicionalmente, disse, “a digitalização dos arquivos e a fatura sem papel são um elemento muito relevante também da descarbonização e dos custos para o ambiente”.

De acordo com o ministro, a avaliação da eficácia e implementação das medidas de simplificação e digitalização da Administração Pública que têm vindo a ser tomadas no âmbito do programa Simplex+ “é positiva”, mas há ainda “muito caminho a fazer” nesta área.

“Quando digo que há um caminho a fazer tem a ver com a adesão voluntária a este sistema de fatura sem papel e que todos nos sintamos confortáveis com este processo, porque obviamente o objetivo não é perturbar a relação económica, antes pelo contrário, é torná-la mais simples, eficaz e segura”, afirmou.

Revelando que de “poucos milhares de faturas sem papel no final do ano passado” se passou hoje para “centenas de milhares todos os meses”, Mário Centeno disse que esta “dinâmica tem que ser mantida e reforçada”, mas advertiu: “É muito importante que esta medida não seja vista, de maneira nenhuma, como um aligeirar do combate à evasão fiscal, que é absolutamente crucial”.