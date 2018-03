A faturação agregada das empresas do setor do trabalho temporário cresceu 6% em 2017 para 1.245 milhões de euros, segundo um estudo da consultora Informa D&B hoje divulgado.

De acordo com o estudo “Trabalho Temporário”, no período compreendido entre 2013 e 2017 a faturação setorial aumentou perto de 365 milhões de euros, fixando-se a taxa de crescimento médio anual em 9%.

Em 2017, as empresas autorizadas a prestar serviços de trabalho temporário eram 227, menos três que no ano anterior. No total, estas empresas agregam 90.994 trabalhadores.

Por distribuição geográfica, verifica-se uma concentração na região de Lisboa, onde se localizam 46% do total das empresas e 34% no Norte.

Para a realização deste estudo a Informa D&B analisou as 227 empresas do setor do trabalho temporário, aplicando um inquérito por contacto telefónico.