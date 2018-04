“Ao poder político cabe ir acompanhando com atenção o desporto e o futebol em todas as suas dimensões. E se necessário, através do parlamento ou do Governo, legislar contra a violência, a corrupção, a intimidação, a fraude, a calúnia, as violações do segredo de justiça após denúncias anónimas”, disse Ferro Rodrigues.

Na abertura da conferência Violência no Desporto, que decorre na AR, Ferro Rodrigues admitiu que, sem pôr em causa a sua autonomia o futebol deve ser mais escrutinável.

“O pior que poderia acontecer seria, em paralelo à importante participação tecnológica na verdade dos resultados, existirem insinuações sem resposta a questões como a lavagem de dinheiro, a corrupção de intervenientes fundamentais, a cultura do ódio e da violência organizada, a lisura de quem decide e de quem controla quem decide”, afirmou.

Ferro Rodrigues admitiu que como presidente da AR não pode tomar a iniciativa em matéria legislativa, mas afirmou: “Vejo com bons olhos, sem pôr em causa a autonomia dos poderes próprios, que o futebol seja mais escrutinável, já que pelo seu impacto social, cultural e ético, diz respeito à sociedade no seu todo”, referiu.

Com os presidentes do Benfica e do Sporting e de vários organismos ligados ao futebol presentes na sala, Ferro Rodrigues deixou um alerta sobre a importância do papel dos dirigentes desportivos.