A reunião, que habitualmente reúne figuras do meio empresarial, da política e da diplomacia, pode agora realizar-se "no início do verão", disseram os organizadores.

O Fórum de Davos já tinha sido adiado anteriormente devido à pandemia de covid-19.

A organização vai, no entanto, optar por uma série sessões 'online', intituladas "Estado do mundo", sobre os problemas com que o mundo se depara atualmente e possíveis soluções.

"As condições atuais da pandemia tornam muito difícil a organização presencial de uma reunião mundial", justificou a organização.

A forte propagação da variante Ómicron do coronavírus levou a esta mudança de planos, quando há cerca de 15 dias tinha sido dito que continuavam os preparativos para o encontro de janeiro.

A Suíça aumentou as restrições sanitárias a partir de hoje para tentar travar a quinta vaga da pandemia e limitar os contágios associados à variante Ómicron, que se tem propagado muito rapidamente.