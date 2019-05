"O crescimento expressivo do investimento, a estabilização do setor financeiro, o reequilíbrio das contas externas e os progressos alcançados na consolidação estrutural das contas públicas resultam da estratégia seguida pelo atual Governo", refere o gabinete do ministro das Finanças, numa nota à imprensa a propósito da revisão em alta da perspetiva sobre o 'rating' de Portugal.

A agência de notação financeira Fitch melhorou hoje a perspetiva do 'rating' de Portugal de estável para positiva, o que significa que pode subir o 'rating', que manteve em 'BBB', na próxima avaliação em novembro.

"A Fitch espera que o recente histórico de queda da dívida pública em relação ao PIB [Produto Interno Bruto] seja mantido", indica no relatório hoje divulgado.

O Ministério das Finanças assinala que a revisão em alta da perspetiva do 'rating' de Portugal feita pela Fitch "é atribuída à consolidação orçamental estrutural e à trajetória de redução do rácio da dívida pública sobre o PIB daí decorrente".

Em 05 de abril, a agência de 'rating' canadiana DBRS também melhorou a perspetiva do 'rating' de Portugal de estável para positiva.