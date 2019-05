Apesar de afirmar que a trajetória de crescimento económico nacional foi "razoável" e "ligeiramente superior à média da União Europeia", João Correia Neves acredita que o país "tem capacidade", quer através das instituições de investigação, quer das empresas, para "fazer uma trajetória de melhoria significativa" nos mercados internacionais.

"Temos uma espécie de caminho que não tem uma massa crítica tão grande quanto isso, mas que existe e que temos de explorar e expandir para termos condições para sustentar o nosso crescimento económico", salientou.

João Correia Neves adiantou que o "desafio" do Governo passa agora por "encontrar as soluções" que permitam, num horizonte a dez anos, criar "um alinhamento" entre as políticas públicas e os instrumentos de financiamento do Portugal 2030 que aumente a “capacidade concorrencial” do país nos mercados globais.

Durante a sessão de inauguração do iiLab, que decorreu no âmbito da iniciativa Demonstrador Tecnológico 'Tecnologias de Produção e Sistemas Ciber-físicos' promovida pela Agência Nacional de Inovação (ANI), o presidente da agência, Eduardo Maldonado, salientou "os enormes passos a dar" na introdução das tecnologias digitais no tecido empresarial.

"Se Portugal não apostar nestas tecnologias, sem dúvida que vamos ter graves problemas", referiu o presidente da ANI.

Na visita às novas instalações, o secretário de Estado da Economia, o presidente da ANI e mais de 50 representantes de empresas estiveram em contacto com as 13 "tecnologias avançadas" que compõem o "novo embrião" do INESC TEC e que pretendem a aproximação com a indústria 4.0.