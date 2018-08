A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, destacou hoje o valor recorde conseguido pelo alojamento turístico em Portugal, que recebeu mais de 24 milhões de hóspedes no ano passado, de acordo com os dados hoje divulgados.

Em comunicado enviado pelo gabinete da secretária de Estado após a divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Governo destaca que a atividade turística "voltou a surpreender em 2017", com os dados finais do INE a mostrarem que, pela primeira vez, Portugal recebeu 24,1 milhões de hóspedes, uma subida de 12,9% face a 2016. As dormidas também subiram 10,8%, para um total de 65,8 milhões. Para a governante, citada no comunicado, estes números “traduzem o trabalho de todos os que se dedicam ao turismo e confirmam que estamos a conseguir atingir os objetivos da Estratégia Turismo 2027: crescer em valor e alargar o turismo ao longo do ano e do território, promovendo sustentabilidade da atividade turística, criação de emprego e desenvolvimento regional". "Particularmente importante é o crescimento das regiões tradicionalmente menos turísticas, o alargamento da atividade turística ao longo do ano e a diversificação de mercados”, acrescenta. O número de hóspedes recebidos em Portugal no ano passado representou uma subida de quase 13% em relação a 2016. Em 2016, a subida de hóspedes tinha sido de cerca de 11% em relação a 2015, segundo o INE, que acrescentou que as dormidas subiram em 2017 10,8% para 65,8 milhões (+11,6% que as dormidas registadas em 2016). Com base no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos (IPHH), a 31 de julho de 2017, estavam em atividade 5.840 estabelecimentos de alojamento turístico, uma oferta de 175,1 mil quartos e 402,8 mil camas. Comparando com o ano anterior, o número de estabelecimentos aumentou 21,5%, o de quartos 5,2% e o de camas 5,8%.