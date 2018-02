As PME representam 99,7% das empresas em Portugal e "a grande maioria do tecido empresarial da economia global", prosseguiu a governante, sublinhando que a "definição de políticas públicas que apoiem e estimulem o crescimento das PME é, por isso, fundamental e um eixo crucial" das políticas que estão a ser aplicadas no mercado português.

No encontro, que contou com delegações de cerca de 60 países, “a discussão em torno do fortalecimento e crescimento das PME e do empreendedorismo esteve em destaque", disse a secretária de Estado.

Ana Lehmann participou como oradora na sessão sobre “Promoção da Inovação em PME Estabelecidas”, na qual salientou a "importância de ter em atenção a heterogeneidade das PME", perceber o setor, dimensão, estado de evolução tecnológica e perspetivas de conhecimento para se saber "qual a política pública que deve ser aplicada".

"Aproveitando a presença destas 60 delegações de todo o mundo realizámos também diversos encontros bilaterais, onde estabelecemos contactos, criando pontes para que seja desenvolvido um trabalho conjunto no futuro", acrescentou.

Sobre os encontros bilaterais, a governante sublinhou que houve "várias reuniões de trabalho muito interessantes com delegações de diferentes países", entre as quais com uma equipa da OCDE, onde esteve o ex-ministro da Economia e agora responsável da organização Álvaro Santos Pereira.

Ana Lehmann adiantou que se reuniu individualmente com Santos Pereira e procuraram "pontos de contacto entre Portugal e a organização".

"Destaco também uma produtiva reunião com o secretário de Estado brasileiro para as PME, José Ricardo Veiga, que mostrou grande interesse nos programas que o Governo está a desenvolver para as PME, mas também para a promoção do empreendedorismo", disse a governante, lembrando os instrumentos financeiros.

A secretária de Estado recebeu também “a responsável pelo projeto Ecossistema i2e, um projeto ambicioso, o Tec de Monterrey, de investigação, inovação e empreendedorismo e atração de investimento", adiantando que tem "condições para receber 'startups' portuguesas que se queiram internacionalizar".

A governante reuniu-se também com o ministro da Economia japonês, o ministro do Comércio irlandês e com o secretário de Estado para o Empreendedorismo e PME argentino.