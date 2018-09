Ao nível das energias renováveis oceânicas, José Apolinário prevê um crescimento de 240 milhões de euros no VAB.

Segundo o secretário de Estado das Pescas, no âmbito do plano de competitividade portuária, a estratégia do Governo passa por um investimento de 2,5 mil milhões de euros nos portos até 2026, que visa aumentar em 200% o movimento de contentores e 80% na carga total.

"O aumento do VAB para 5% significa ter um aumento de mais de sete mil milhões de euros de contributo da economia azul para a economia do país", disse o governante.

Intervindo na abertura do IX Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica, em representação da ministra do Mar, José Apolinário lembrou que a economia do mar, em 2013, representava 3,1% do VAB, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

"Neste momento, existe um projeto concreto em desenvolvimento que irá avançar no próximo ano ao largo de Viana do Castelo, que é já um projeto de transferência de conhecimento para uma componente industrial muito significativa", adiantou.

No setor da aquacultura, o objetivo do Governo é atingir 20 mil toneladas de produção em 2020, "quer em águas de transição, quer também com o contributo offshore, em que destaco um projeto inovador de salmão em profundidade, ao largo de Aveiro, que está em consulta pública".

O secretário de Estado das Pescas destacou ainda que dos 508 milhões de euros disponíveis no Programa Operacional do Mar 2020 estão já comprometidos 60%, dos quais 11%, o equivalente a 24 milhões de euros de apoio público, foram dirigidos para a inovação e transferência de conhecimento.

"Esta componente da inovação e de transferência do conhecimento é muito importante porque nós, na área do mar, temos defendido que um ponto central do crescimento da economia azul é o conhecimento, que é estratégico para o seu crescimento", disse.

O IX Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica decorre até quinta-feira em Coimbra, organizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e o MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, com a participação de 150 investigadores.

O encontro aborda temas como as alterações climáticas, variações do nível do mar e impactos nas zonas costeiras, risco sísmico e vulcanismo.