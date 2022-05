Governo volta a baixar ISP, mas preços dos combustíveis sobem para a semana

Na nota, o Governo anuncia que determinou "uma redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio".

"Considerando o efeito conjunto da tributação em sede de IVA e ISP, a decisão reflete-se num alívio da carga fiscal de 1,5 cêntimos por litro de gasóleo e 2,5 cêntimos por litro de gasolina", adianta o comunicado.

O Governo, que reavaliará esta medida a 13 de maio, explica que a redução "resulta do mecanismo de atualização semanal do ISP, que assegura a devolução da eventual receita extraordinária do IVA", ou seja, devolve a receita adicional de IVA provocada pela subida dos preços.

Como recorda o ministério das Finanças no comunicado, este novo alívio "acresce às reduções de tributação já anteriormente

implementadas" e que visavam uma diminuição de "20 cêntimos por litro em cada um dos combustíveis".

"Assim, durante a próxima semana, o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis por via das duas medidas em vigor – mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13% – totalizará 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 22,5 cêntimos por litro de gasolina", termina a nota.

Segundo o Jornal de Notícias, os valores disponíveis no Balcão Único da Energia do site da Entidade Nacional para o Setor Energético reportam que o litro de gasolina poderá encarecer sete cêntimos e o litro de gasóleo ficará dois cêntimos mais caro.

Em causa está a saída iminente de um novo pacote de sanções contra a Rússia, com a União Europeia a pretender impor um embargo total à importação de petróleo russo, o que provocou uma subida da cotação Brent. Além disso, o euro desvalorizou face ao dólar, agravando a situação.

Recorde-se que, com a anterior descida do ISP, o Governo pretendia baixar o custo dos combustíveis 20 cêntimos por litro. No entanto, tal não aconteceu. No comunicado divulgado esta quinta-feira pela ENSE, a redução do preço de referência entre 29 de abril e 4 de maio foi de 13,2 cêntimos por litro para o gasóleo simples (1,775 euros por litro) e 15,2 cêntimos por litro para a gasolina simples (1,752 euros por litro).