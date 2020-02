“Mas a maior parte não está a cumprir”, lamentou Tiago Jacinto, considerando que o “sentido desta greve é fazer uma chamada de atenção e um alerta” para “uma das questões que os trabalhadores sempre levantam nos contactos com o sindicato”.

Tiago Jacinto criticou as empresas que não fazem o acréscimo de 200% no pagamento do trabalho em dia feriado, mantendo uma suspensão que vigorou entre 2012 e 2014, durante o período de assistência financeira da União Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional a Portugal.

“Com o Governo PSD e CDS-PP e a ‘troika’, houve a suspensão das normas da contratação coletiva que previam esse pagamento, mas esta terminou a 31 dezembro de 2014. A partir de 01 de janeiro de 2015, as empresas estão obrigadas a cumprir e a fazer esse pagamento”, disse o dirigente do Sindicato de Hotelaria do Algarve, lembrando que, “entre 2016 e 2017, foram também publicadas portarias de extensão, que obrigam as empresas a pagar” esse acréscimo.

Apesar do simbolismo da greve, Tiago Jacinto fez um “balanço positivo” do protesto, porque os “trabalhadores podem, em cada local de trabalho, não trabalhar no dia feriado para mostrar o seu descontentamento”, e anteviu a possibilidade de o sindicato definir novas formas de protesto nos próximos feriados, como a Páscoa.