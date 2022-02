Em comunicado, a CP avança que apresentaram candidaturas os chineses da CRRC Tangshan, os japoneses da Hitachi Rail e os suíços da Stadler, através da Stadler Rail Valência.

Já em consórcio candidataram-se os agrupamentos constituídos pela francesa Alstom Transporte, Bombardier Transportation Portugal (detida pela Alstom) e a portuguesa Domingos da Silva Teixeira (DST); um outro agrupamento que integra a unidade de fabrico e a unidade de engenharia dos espanhóis da CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles e CAF Turnkey & Engineering); e um agrupamento constituído pela espanhola Patentes Talgo e a alemã Siemens Mobility.

Segundo adianta a CP, “o júri do concurso vai agora proceder à análise das candidaturas com vista à sua qualificação, sendo admitidos à fase seguinte todos os candidatos que cumpram os requisitos de capacidade técnica e financeira previstos nas peças do procedimento”.

A decisão de qualificação será tomada no prazo de 44 dias úteis contados desde o passado dia 15, data em que terminou o prazo para apresentação de candidaturas.

De acordo com a CP, os candidatos que vierem a ser admitidos “serão convidados, em simultâneo, a apresentar propostas para o fornecimento dos 117 comboios e construção de oficina de manutenção de material circulante”.