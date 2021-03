A Feedzai, liderada por Nuno Sebastião, vai utilizar o novo investimento para acelerar a expansão global da empresa e desenvolver ainda mais as suas ofertas de produtos. Por sua vez, este valor vai também impulsionar a estratégia de parceria para conseguir "fortalecer a sua posição como uma das soluções de prevenção de crimes financeiros e gestão de risco mais abrangentes do mercado", pode ler-se.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt