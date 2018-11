A Impresa reembolsou hoje a totalidade do empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Impresa — Sociedade gestora de Participações Sociais […] informa que hoje, dia 12 de novembro de 2018, se procedeu a reembolso da totalidade do empréstimo obrigacionista no montante global de 30.000.000 euros”, lê-se na informação remetida ao mercado. A dona da SIC registou lucros de 1,4 milhões de euros até setembro, contra prejuízos de 165 mil euros um ano antes, conforme foi comunicado à CMVM em 29 de outubro. Até setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 52,4% para 12,3 milhões de euros. Os custos operacionais acumulados até setembro, sem considerar amortizações, depreciações e perdas de imparidade em ativos não correntes, foram reduzidos em 4,3%.